El cantante Manuel Mijares engalanó el escenario del McAllen Performing Arts Center, a donde llegó para deleitar a los fans de ambas fronteras que puntuales se dieron cita en el lugar, con este cantante que al paso de los años sigue siendo "El Rey de la Noche".

Pasadas las 21:00 horas dio inicio esta presentación en la que Mijares hizo un recorrido por todos sus éxitos acumulados en más de 25 años de trayectoria musical y demostró que sigue contando con una espléndida voz y presencia en el escenario.

VELADA ROMÁNTICA

La velada arrancó con "Si me enamoro", "No se murió el amor" y "Corazón Salvaje", pasados estos tres temas el cantante saludo con gusto a su público y manifestó su gusto por visitar de nueva cuenta esta forntera.

En esta ocasión este interprete estuvo acompañado de dos coros y siete músicos en el escenario quienes enmarcaron sus temas.

La noche avanzó con melodías como: "Poco a poco", " Tan sólo", "Me acordare de ti", " Siempre" y "Baño de Mujeres" entre otras

BIEN ACOMPAÑADO

Tras una breve ausencia del escenario y mientras sus coros hicieron gala de su voz y uno de sus músicos su habilidad en el san, regreso para interpretar "El Breve Espacio" y "Si Me Tenias".

La canciones que no podían faltar fueron "Bella", "Uno entre mil", "No podrás", "No hace falta", "Para amarnos más" y el cierre estuvo a cargo de "El Privilegio de amar" y "Mujeres" con lo que cerro este gran concierto.