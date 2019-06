Sigue recuento de daños por lluvias

Pese a que ya transcurrieron más de 72 horas de las primeras lluvias que azotaron a Reynosa como parte de la temporada de huracanes, los niveles de agua que inundaron más de 57 colonias todavía permanecen altos, tal es el caso de la Zona Centro donde los vecinos recurren a cubetas, palas y bombas eléctricas para desahogar sus habitaciones, en búsqueda de regresar lo antes posible a la normalidad.

María, quien vive entre las calles Pedro J. Méndez y Luis Echeverría, dedica más de 14 horas al día a estas labores titánicas, pero el agua aún le llega a los tobillos.

"Es cansado, me duelen las manos, los pies, la cabeza, todo por hacer esto, pero no tengo opción, de repente me llega la tristeza y me pongo a llorar, porque se que no tengo nada, que mis muebles se acabaron, que lo poquito que me queda ya no sirve".

Entre los objetos que perdió está una sala, muebles de cocina, colchones, ropa, zapatos y una lavadora.

El pasado lunes cuando inició la tormenta, el agua se filtro por el techo, ventanas y puertas, la corriente arrastro un par de muebles, causando destrozos, obligándola, junto con su familia a buscar albergue.

VIGILAN 24 HORAS

Sobre la lateral de la calle hay varias camionetas y carros estacionados que sirven de hotel para las familias que viven en estas casas inundadas, el temor de que algún intruso ingrese a sus domicilios a llevarse lo poco que les queda, los mantiene vigilando las 24 horas.

Y aunque todavía no existe un conteo oficial de damnificados o pérdidas económicas, es evidente el daño.

Guadalupe de 85 años con problemas de movilidad, depende de una bomba eléctrica para sacar el agua de su patio, el día de las lluvias se registraron fuertes vientos que despegaron una puerta metálica que termino golpeándola.

"El clima estuvo tan feo que se despego la puerta, había muebles bailando en el agua, cosas que dejamos a la deriva, no teníamos luz, fue como una película de terror, yo no puedo moverme para limpiar entonces dependo de que me ayuden o de que solita baje el agua".

Por el momento el pronóstico de lluvias se mantiene con pocas posibilidades, dejando esperanza a los damnificados para retomar cuanto antes a su rutina.

SIN DESCANSO. Las labores de limpieza parecen no tener fin para María.