Sigue protesta contra política inmigrante

Siguen manifestaciones ciudadanas y de organismos sin fines de lucro por la política de mantener a quien solicita asilo acampados en la ciudad de matamoros, en condiciones deplorables tanto de higiene, como de alimentación y salud.

Personas de más de 30 estados llegaron justo al otro lado del Puente Internacional Gateway en Brownsville con pancartas para brindar por lo menos apoyo moral a los inmigrantes.

Los organizadores esperan que más ciudadanos locales se unan a su causa en el Bronco Plaza. Los organizadores no protestan contra las políticas de inmigración en su conjunto. Es un desafío mayor y para ellos es un desafío mayor.

"Goliat es mucho más fuerte aquí y David es mucho más pequeño. Yo soy de Boston", dijo Josh Ruben, partícipe activo en la protesta, "algunos van y vienen de Austin para trabajar, yo salí y me fui el martes por la noche durante 3 días y de regreso", señaló.

HACEN SENTIR SU APOYO

"Casi lloré solo al verlos, las personas en México puedo cambiarlo entre la compasión y la preocupación, hay que cambiar los pensamientos al respecto, queremos hacerles sentir nuestro apoyo y nosotros". Josh Ruben espera esa transformación a mayor escala una vez que se da cuenta de que alguien espera que esto termine porque es muy pesado, casi imposible. sin embargo, hacer caso omiso de la protesta en realidad termina con las políticas de inmigración en el aire. No hago esto porque creo que va a funcionar. Lo hago porque no sé qué más hacer y no puedo hacer nada", dijo Daniela Ibarra.

