Sigue en primer lugar

Por tercer fin de semana consecutivo, Jumanji: Welcome to the Jungle volvió a dejar atrás a otros estrenos en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como la quinta película más taquillera de todos los tiempos de Sony Pictures.

Jumanji vendió 20 millones de dólares en boletos, de acuerdo con las estimaciones del estudio ayer, con lo que su total doméstico de cinco semanas asciende a 317 millones.

Ciudad de México