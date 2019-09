Sigue plantón de educadoras. Docentes no tienen ninguna defensa

Matamoros, Tam.- Por segundo día consecutivo, las educadoras de Jardines de Niños pertenecientes a la zona número 46 en Matamoros, no se presentaron en sus aulas manteniendo un plantón frente a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde el pasado miércoles dejaron sus aulas para manifestarse frente a este gremio sindical, exigiendo que haya más garantías jurídicas para este sector, mismo que desconoce sus derechos y quienes podrían defenderlos en caso de alguna acusación.

Esto se originó una vez de que el conserje del Jardín de Niños Rodolfo Torre Cantú fue vinculado a proceso, situación que catalogan como una injusticias, además de que los docentes no tienen ninguna defensa para este tipo de casos.

Manifiestan que ya sucedió una vez con un maestro hace un año, el pertenecía a una escuela ubicada en la Ampliación Solidaridad, quien fue acusado también de violación hacia una menor, resultando libre de toda acusación, sin embargo tuvo que pasar un año en la cárcel en lo que se hicieron todas las investigaciones.

"Es por eso que nosotros estamos pidiendo más certeza jurídica, considerando que estamos frente a las aulas estando expuestos a este tipo de acusaciones sin tener quien nos defienda", manifestaron las maestras.

"Nosotros estamos esperando a que abran la coordinación del sindicato para que nos atiendan y nos den certidumbre jurídica a todos para no tener que estar pasando por este tipo de acusaciones", comentaron.

En tanto la coordinación hasta el día de ayer por la tarde no abrió, por lo que se acumularon dos días sin que los jardines de niños que pertenecen a la zona número 46 de esta ciudad fronteriza, no tuvieron clases hasta que no se les resuelva esta petición.

PARO. Maestras de los jardines de niños de la zona 46 se mantienen en paro a las afueras de las instalaciones del SNTE en Matamoros.