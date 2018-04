¡SIGUE EL MUNDIAL!

Ciudad de México

La felicidad que tiene el técnico Matías Almeyda por alcanzar su séptima final en la dirección técnica de Chivas del Guadalajara es muy grande y pese a que se cumplió con un objetivo trazado, ahora buscará ponerle la cereza al pastel ganándola para que los rojiblancos participen en el Mundial de Clubes.

El estratega, antes de comenzar la actividad en el actual semestre, precisó que el primer objetivo a cumplir era alcanzar la última instancia en la Concachampions, la cual buscarán ganar para que la institución tenga su primera participación en un Mundial de Clubes, así lo refirió el pastor.

"El primer objetivo en la pretemporada era jugar la final de la Copa (Concachampions) y ese objetivo está cumplido. Sé que México entero estaba atento y me generó una alegría inmensa para, como argentino que vivo en México y para los mexicanos que siguen apoyando a estas Chivas que dejan el alma en cada pelota".

Por su parte, el delantero Ángel Zaldívar está contento porque poco a poco va sumando minutos, sintiéndose mejor dentro del campo y con toda la seguridad de hacer lo que antes, entregarse al máximo y buscar colaborar con goles.

El jugador puntualizó que no solamente representarán a Chivas en el mundial de clubes, sino a todo el futbol mexicano y al país.

"Me sentí muy bien, contento de haber tenido. Estoy contento, es muy bonito esto porque representamos a un país, no solamente a Chivas y no fue fácil, porque los equipos de Estados Unidos han crecido y nosotros hicimos valer la condición de ser el más grande de México y estamos en la final", dijo.