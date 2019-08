Sigue luchando contra cáncer

Ciudad de México.-

Aunque es la tercera vez que pelea contra el cáncer, la actriz Olivia Newton-John no quiere saber cuánto tiempo le queda de vida.

En el programa de televisión 60 Minutes Australia, la famosa contó su experiencia sobre cómo ha sido vivir con cáncer de mama en etapa cuatro.

ATERRADOR

"Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico honesto y aterrador, de repente se te da la posibilidad de conocer un límite de tiempo. Si alguien te dice que tienes seis meses de vida, muy posiblemente eso es lo que tendrás porque lo vas a creer.

"Entonces, para mí, psicológicamente es mejor no tener idea de lo que esperan o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que has vivido. Así que no, no sintonizo", dijo Newton-John.

La famosa añadió que ha usado aceite de marihuana para ayudarse a controlar el dolor.

USA CANNABIS

"Realmente creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia. Si no tomo las gotas, puedo sentir dolor, así que sé que está funcionando", comentó.

Fue en 1992 cuando le diagnosticaron a la protagonista de Vaselina cáncer de mama por primera vez, el cual le regresó en 2013, y desde entonces ha preferido mantener en privado todo al respecto.

Como parte de sus últimos actos públicos, la estrella organizó una subasta de algunas de sus pertenencias, incluyendo un atuendo de cuero que utilizó en Vaselina, para aportar ganancias al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre, un centro de rehabilitación en Melbourne, Australia.

Tengo tanta suerte de haber pasado por esto tres veces y todavía estoy aquí. Estoy viviendo con eso. Cada día es un regalo ahora, particularmente ahora". Olivia Newton-John, actriz