Sigue las huellas de su madre

Al apasionarse también por la actuación, la hija de 12 años de la actriz Milla Jovovich y el director Paul W. S. Anderson, Ever Gabo Anderson, busca destacar por sus propios méritos y no por sus apellidos.

Después de 22 audiciones, la adolescente consiguió dos papeles: será la versión joven de Scarlett Johansson en el filme Viuda Negra y consiguió el papel de Wendy en la versión live action de Peter Pan que realizará Disney.

"Siento que cuando tu mamá es actriz y tu papá es director hay unos zapatos bastante grandes por llenar", dijo la joven actriz a la revista Flaunt, donde es portada.

"Quiero trabajar duro y hacer mi propio camino para que las personas no sólo me vean ´hija de...´, sino también como alguien que ha trabajado por un lugar, no sólo como si todo me lo hubieran entregado".

La joven destacó que adquirió la pasión al crecer en sets con sus padres y verlos vivir en las fantasías de películas como Resident Evil.

A PETER PAN

Ever se enteró de que consiguió el papel para Peter Pan por una llamada de FaceTime con mientras estaba en una pijamada.

"Trabajé muy duro perfeccionando mi acento británico y no puedo esperar para comenzar a filmar. Grabaré todo el verano", recordó en la entrevista.

Sus padres, quienes vigilan atentos su trabajo, han destacado que admiran la dedicación y esfuerzo de su hija, cuyo esfuerzo y talento reconocen.