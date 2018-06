Sigue inundado bulevard Oriente

Los casi tres días de intensas lluvias provocaron que un tramo del boulevard Oriente, se inundara por completo, dejando hasta el momento un saldo de autos, así como camionetas varadas y dañadas al intentar pasar por la zona.

Las autoridades no han colocado cinta amarrilla para avisar del riesgo que corren al tratar de cruzar por dicha vialidad anegada, por lo que algunos automovilistas se animan.

Los autos más pequeños se han quedado varados a mitad del camino o en su caso después de pasar, ya que el agua se les mete al interior de la unidad o afectando la marcha.

Las camionetas más grandes son las que pasan rápidamente para evitar quedarse a medio camino, aunque no todos lo logran.

"Yo trate de pasar, pero antes de llegar a la mitad se me metía el agua hasta la mitad del automóvil, mejor me regrese pero ya todo adentro se inundó", expresó una conductora que regresaba.

"Mi auto se me quedó porque intente pasar, pero el auto es compacto y pues rápido nos ingreso el agua a la máquina y ya no quiso caminar, ahora tuve que pedirle a alguien que me viniera ayudar para llevarme mi auto", expresó Fernando Gómez.

Por el momento no hay unidades de tránsito que impidan el paso en la zona, o en su caso alguien que advierta a los automovilistas de no pasar para evitar daños en sus vehículos.

El tramo del boulevard Oriente, se encuentra a escasos metros de la aduana y sirve de camino para los que van rumbo al sector sur de la ciudad, al parque cultural, o el libramiento Colosio.

VARADOS. Algunos intentan pasar pero se regresan.