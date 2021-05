Sigue interesante intercambio sonoro

ARTISTA PRESENTE

Jorge Sosa, compositor mexicano que actualmente radica en Nueva York. En Octubre del 2020 Jorge estrenó su opera telemática "Alice in the Pandemic" desarrollada completamente en línea y diseñada para formatos digitales. En el 2019 Jorge estrenó su opera "I Am A Dreamer Who No Longer Dreams" en Boston, comisionada por White Snake Projects. En el 2019 también estreno su pieza "I Dissent" para orquesta de cámara y narrador comisionada por Albany Symphony y estrenada en su American Music Festival.

En el 2018 su pieza "Sunrise" para orquesta fue seleccionada y estrenada por la Allentown Symphony Orchestra como una de las piezas ganadoras del "2018 Pictures At An Exhibition Composition Competition" bajo la batuta de Diane Wittry. En el 2017 su obra "Elegy for the Victims of Gun Violence" fue estrenada en el National Sawdust en NY por la cellista Madleine Shapiro como parte del New York Electronic Music Festival. Su opera "La Reina" fue comisionada por el American Lyric Theater y seleccionada para el Frontiers Festival de Fort Worth Opera.

"La Reina" fue presentada en una versión de concierto en el 2016 como parte del festival PROTOTYPE en NY. Durante el 2014 y 2015, Jorge fue compositor en residencia con el NYU New Music Ensemble, dirigido por Esther Lamneck. Como parte de la residencia, el ensamble interpretó varias de sus piezas y estreno varias obras que utilizan improvisación y medios electrónicos interactivos.

SUS OBRAS

Dichas obras han sido grabadas y compiladas en un nuevo CD interpretado por el NYU New Music Ensamble en colaboración con Cero Records. Su pieza "Enchantment" para tarogato y medios electrónicos, escrita para Esther Lamneck ha sido interpretada en diversos festivales internacionales incluyendo "Difrazzione Festival" en Florencia, "New York City Electronic Music Festival" y "International Computer Music Conference". "Enchantment" ha sido grabada por Esther Lamneck e incluida en su disco "Tarogato Constructions" (INOVA Records) Jorge es egresado del Centro de Investigación y Estudios de la Música, y ha obtenido maestría en composición de Mannes College of Music en NY, y el doctorado en composición otorgado por la University of Misouri at Kansas City. Actualmente Jorge es profesor y Jefe del Departamento de Música de Molloy College en Long Island. Por favor visite la página www.jorgesosa.com para contactar a Jorge y para obtener más información acerca de sus proyectos y grabaciones.