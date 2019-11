Sigue IMSS en una situación delicada

Ciudad de México.

Aunque se informó que el IMSS tiene estabilidad financiera hasta 2030, luego del deterioro que enfrentó, su situación aún es delicada, afirmó Zoé Robledo, director general del Seguro Social.

"Durante muchos años se habló del deterioro financiero del IMSS, luego de su recuperación. Incluso en esta Asamblea se le dio de alta y se anunció su estabilidad hasta el año 2030. Con toda responsabilidad y seriedad quiero decirles que eso no es completamente cierto. El Instituto sigue en una situación delicada", sostuvo.

Pese a que hubo indicadores que parecían mejorar, esto se hizo a costa de la precarización de los servicios, lo que llevó a que 2018 fuera el año con menos camas por derechohabiente y más egresos hospitalarios por defunción, dijo al participar en la 110 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en el Centro Médico Nacional Siglo 21.

"Los esfuerzos se concentraron en indicadores financieros, pero, en cambio, se dejó de cuidar la salud y el bienestar".

Para afrontar este escenario complicado, aseveró, se cambiará el rumbo del Instituto y se pasará de cuidar los pesos y centavos en detrimento de los servicios a invertir en donde más se necesita para que las personas tengan acceso pleno y efectivo al ejercicio de sus derechos.

"Hay que cambiar el rumbo, dejar de hablar solamente de la salud financiera y empezar a hablar de la salud de las personas".

BUSCAN AUMENTAR CONSULTAS MÉDICAS

Con 36 unidades de medicina familiar y 37 hospitales que operarán a tiempo completo en 2020, el IMSS busca brindar 72 por ciento más consultas médicas y triplicar el número de cirugías que realiza en fines de semana.

Robledo informó que para lograr esto se utilizará la infraestructura actual del instituto a su máxima capacidad, todos los días y en fines de semana.

La meta es que el próximo año se pase de las 19 mil cirugías que se hacen en fin de semana a 64 mil, y de 521 mil consultas a 898 mil en unidades de medicina familiar.

"Eso, si lo pusiéramos en términos de infraestructura, equivaldría a construir 60 unidades de medicina familiar con 10 consultorios y ocho hospitales de 144 camas", afirmó.

El titular del IMSS aseguró que hay quirófanos y consultorios de alta especialidad que no se ocupan por la tardes o en fines de semana debido a que falta personal.

Para corregir esto, recordó, el presupuesto 2020 contempla la contratación de 10 mil 794 nuevas plazas, de las cuales 5 mil 196 serán para personal médico que trabajará en los hospitales de tiempo completo.

Además, se invertirán más de 13 mil millones de pesos en infraestructura.

"Pero no vamos a dejar elefantes blancos en obra negra y no se inaugura ningún hospital hasta que no se tenga toda la plantilla, todo el equipo, todos los servicios necesarios para que entre en operación", prometió.