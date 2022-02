Sigue Guillermo Méndez hospitalizado y aún sin despertar

"Está en el hospital, no ha reaccionado todavía, no le pueden hacer estudios porque están analizando algunas situaciones, van a empezar a hacérselos en unos días y sabremos qué tiene", afirmó su hermana Yvonne, en entrevista. Según Yvonne, los médicos aún no saben bien qué pudiera mantenerlo inconsciente; sugieren que pudieron haberle dado una sustancia para dormir, por ello se tienen que esperar a que se le pase el efecto.

"Los estudios los están haciendo al criterio de los doctores, porque parece que lo durmieron, ese es el tema, no pueden hacer nada hasta que no empiece a limpiarse su cuerpo. "También, por los golpes (que le dieron) en la cabeza y en la cara, puede ser que esté inflamado el cerebro y hasta que se desinflame empezará a reaccionar. Ha tenido reacciones muy leves", dijo. El viernes, el actor salió de su casa a bordo de su automóvil. Por más de 24 horas, su familia no se pudo comunicar con él, por lo que compartieron en redes su desaparición. La madrugada del domingo encontraron a Méndez tirado en la calle e inconsciente; de inmediato lo trasladaron al hospital para su atención.