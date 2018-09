Sigue ´guardado´ un jardín de niños. Mantienen cerrado al faltar maestra

Miguel Alemán, Tam.- Ante la falta de una maestra capacitada que les pueda impartir sus respectivas clases, los pequeños alumnos habitantes del poblado de Guardados de Abajo, no han podido recibir su instrucción de preescolar en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas del Río" del citado sector.

Las madres de familia acudieron desde el primer día del arranque del ciclo escolar, pero se encontraron con un plantel cerrado por la ausencia de personal docente, pero ya llevan 2 semanas con la misma situación.

Debido a que los pequeñines no cuentan con maestra en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas Del Río", la supervisora de nivel preescolar visitó el plantel educativo para sostener una reunión con todos los padres de familia, a quienes se les hicieron saber los detalles de la problemática existente.

En ese sentido, la supervisora les dijo que para poder conseguir que les manden otra maestra, es todo un proceso que se lleva tiempo, por lo que mientras tanto no hay maestro dando clases, quedando claro que tampoco tienen una fecha exacta de cuándo podrían estarse reanudando.

Al acudir se pudo constatar que las puertas de las instalaciones del citado plantel educativo permanecen totalmente cerradas con cadenas y candado.

"No es justo que nuestros hijos no acudan a clases, siendo que les compramos útiles y tenemos los uniformes con zapatos listos, pues ahora nos salen que hasta que manden a una maestra de Cd. Victoria, queremos meter presión para que nos hagan caso, porque no es justo que no tengamos respuesta", refirió una indignada madre de familia.

Por último, los padres de familia están en espera de que sean las autoridades regionales o municipales de Camargo, las que intervengan de manera provisional en este problema, a fin de que a los niños se les garantice que puedan recibir su educación preescolar.

ENCADENADO. Las puertas de las instalaciones permanecen con cadena y candado.