Sigue Gaby Goldsmith su llamado a la política

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin menospreciar o criticar a sus colegas artistas que también han buscado adentrarse en la política, Gaby Goldsmith está convencida de que su lugar sí está en el medio. "Yo no vengo porque alguien me esté colocando, ni porque se me esté brindando una oportunidad directa, me la voy a ganar si es que corresponde que así sea, limpia y honestamente", dijo en entrevista.