Sigue el plan contra robo de combustibles

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la explosión ocurrida en Hidalgo es un hecho que duele mucho, por lo que se continuará con la estrategia contra el robo de combustible, atendiendo también las causas y necesidades de la población para generar opciones de desarrollo.

Tras refrendar el pésame a los familiares de las víctimas y priorizar la atención para evitar más decesos, indicó que "tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con esas prácticas, no vamos a detenernos, vamos a erradicar esto que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas".

Puntualizó que frente a este flagelo, el riesgo de una situación similar es constante, por lo que reiteró el llamado a la población a no relacionarse con estas prácticas.

En este sentido, también pidió a la población que pueda brindar la información necesaria que ayude al esclarecimiento de los hechos y la información que tengan de las personas que pudieran participar en estos actos ilegales.

Reiteró que "vamos a continuar con este plan, sino no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, no vamos nosotros a ser indolentes u omisos; todo esto es muy doloroso, pero también muy aleccionador para que entre todos, como lo hemos venido haciendo, resolvamos el problema".

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por integrantes de su gabinete enfatizó que los programas de desarrollo son fundamentales, "se llegó a estas prácticas porque no se les dieron opciones, nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades y es hasta ahora que planteamos, como un punto en el plan general al combate al robo de combustible, que se decide llevar a cabo estas acciones".

Al respecto, López Obrador reconoció la labor del Ejército, que actuó de manera correcta y oportuna, y cuyos elementos en el lugar de los hechos se vieron superados en número por las personas que se acercaron.

Reiteró que en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad se priorizará atender las causas que originan los hechos ilícitos, el respeto a los derechos humanos y no sólo la aplicación de la medidas coercitivas, " no se puede enfrentar el mal con el mal, eso está demostrado, eso no es solución, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

El mandatario hizo hincapié en que estas situaciones duelen mucho, pero son prácticas se arraigaron en los últimos tiempos, como lo muestran las imágenes en donde se observa que la gente contaba incluso con los recipientes para guardar el combustible, y estas prácticas también se han registrado en otras zonas del país.

Puntualizó que se continuará informando de manera constante sobre los avances en las investigaciones de estos hechos de manera puntual y adelantó que esta tarde se tendrá otra conferencia de prensa, y así en los siguientes días, por lo que indicó que por ese motivo suspenderá las actividades de la gira de trabajo previstas para este fin de semana para atender esta emergencia.

Destacó que desde los primeros momentos se ha contado con el apoyo del gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar Fayad, así como de autoridades municipales y la participación de diversas instancias del gobierno federal.

En este sentido, recordó que a partir del próximo miércoles se incrementará la distribución por medio de pipas para no depender solamente de la transportación por ductos, de los cuales, agregó, en ocasiones no son suficientes, toda vez que no se construyeron unos nuevos para este fin.

López Obrador reiteró su confianza en la gente, "y sé que con estas acciones dolorosas, lamentables, la gente va a también a alejarse de estas prácticas, pero, insisto, lo primero es dar opciones, alternativas, no sólo la acción coercitiva".