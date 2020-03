Sigue el interés de la boda perfecta

Brad Pitt y Jennifer Aniston son una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento, pues su relación logró despertar un verdadero furor entre sus seguidores. Y recientemente se dieron a conocer los detalles de su boda.

La actriz de la serie de "Friends" y el actor de "Once Upon a Time in Hollywood" se casaron el 29 de julio del año 2000, en aquel entonces poco se supo de la ceremonia en Malibú, pues los invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad.

La boda de "Brad y Jen" como suelen llamarlos en las revistas del corazón estadounidenses, gastaron un millón de dólares en su fiesta soñada.

La celebración tuvo lugar en una propiedad del ejecutivo de televisión Marc Carsey, en donde se restringió el espacio aéreo durante la ceremonia y la recepción, de acuerdo a "The Mirror" se montó una carpa blanca para evitar que los novios pudiesen ser capturados por algún fotógrafo desde un helicóptero.

Pare evitar que los paparazzi tomaran fotografías o entraran los medios, el sheriff de Los Ángeles se encargó de controlar el tráfico, el total invertido en seguridad para la boda de Brad y Jennifer fue de 76 mil euros, alrededor de 1 millón 938 mil pesos mexicanos.

El mismo medio informó que durante la ceremonia cantó un coro gospel de 40 miembros y se usaron 50 mil flores de una exclusiva florería de Beverly Hills, llamada "La Premiere" para decorar las 2 hectáreas, las flores elegidas fueron: rosas, glicinias y tulipanes.

El menú fueron camarones, caviar y pizza gourmet acompañada por champagne Dom Pérignon, mientras que los platos principales incluían cangrejo, langosta y carne con pimienta.

Otra curiosidad de aquel gran día fue que nunca se pudo ver en su totalidad el vestido que usó la actriz de "The Morning Show", después se supo que el diseño estuvo a cargo de Lawrence Steele y estuvo confeccionado con seda, satén y decorado con cristales, usó unos zapatos de tacón de gamuza en color marfil, hechos a medida por el diseñador Manolo Blahnik. Y para su cabeza, la actriz de 51 años usó una corona con perlas y cristales Swarovski, mientras que Brad Pitt usó un esmoquin negro de cuatro botones de la marca Heidi Slimane.

La ceremonia contó con 200 invitados, entre los que se pueden mencionar a famosos como su amiga Courteney Cox y su esposo David Arquette, el actor Edward Norton, la actriz mexicana Salma Hayek y Cameron Díaz.