Sigue el Frontera sus pasos

Dentro de las filas de los diferentes equipos de Frontera FC existe mucho talento que ha brillado con luz propia en cada uno de los partidos y esas actuaciones los han catapultado a ser parte de varios selectivos.

El jugador Christoper Castillo Isidro ha llamado mucho la atención de varios entrenadores en la categoría 2009-2010 por su facilidad de jugar futbol y por las educadas piernas que tiene al presumir en cada encuentro la tremenda pegada al balón.

El pequeño enganche o medio creativo tiene mucha habilidad para encontrar el gol y en su primer campeonato en la Liga de Futbol del Colegio Tamaulipas anduvo en plan grande al marcar 34 tantos, quedándose con el segundo lugar del departamento, además de ser pieza clave en los triunfos que ha obtenido en la división 2009 con Frontera FC en la Liga Municipal Universitaria de Futbol.

El buen desempeño lo condujo a ser parte de la Selección de Reynosa 2010 que participó en el Torneo Estatal, que se llevó a cabo en Tampico, y la clase que demostró en las canchas locales lo plasmó en la justa al marcar un tanto y cuatro asistencias.

"Es un niño muy disciplinado, dotado de buena técnica y en todo este tiempo que ha estado bajo mi batuta lo he mejorado en cada una de sus facultades de juego, pero me he enfocado en el manejo de ambos perfiles", comentó Norman Santos, director técnico de Frontera FC.

El estratega Santos expresó que uno de los principales objetivos es respetar el proceso del pequeño Christoper para que llegue a jugar en la 3era. División y posteriormente busque debutar en lo profesional.