Sigue ejemplo de su abuela

Aunque la cantante y actriz de música vernácula murió hace unos meses, su nieta recuerda sus consejos.

"Mi abuelita Flor me ha dicho muchas cosas importantes para mí, pero yo creo que no fue algo de ´ven hija, te voy a contar esto´ fue más una cosa que me enseñó a través de sus comentarios y acciones, y la historia que llevaba ella se me hace un gran honor y privilegio tener una abuela que ya vivió todo lo que yo estoy viviendo, "Así que m me enseñó que la música mexicana no acaba de llegar, no se está poniendo de moda, me enseñó que es como el mar y estas son olas que le están llegando a la gente, a mí me gusta mucho el mar, así que no pienso dejar de nadar", dijo.

DE ESTRENO

La joven está presentando "En Realidad" una canción escrita por Ana Bárbara, a quien considera su tía; el video de este sencillo ya superó los 2 millones de vistas en YouTube.

Sobre la experiencia de trabajar todos los días con su papá, Pepe Aguilar, para ella es una experiencia increíble.

"Todo me ha encantado, no hay mejor persona para llevar tu carrera, ya llevamos una relación mucho más unida porque nos pasamos tanto tiempo creando que es un privilegio", agregó.

Ángela sigue trabajando en lo que será su nuevo disco, sus muñecas con ropa mexicana y pronto lanzará una línea de ropa.

La cantante dijo: "Mi papá es como un Dios en la casa, mi mamá también, ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos que sabe qué me inspira, que me hace feliz y creo que me lleva por el camino correcto".