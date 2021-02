Sigue defendiéndose

Origel aseguró que hay muchos ciudadanos que, por temor, no quieren aplicarse la vacuna y ante este suceso el gobierno las está proporcionando a quienes estén interesados fuera de los centros de vacunación, como el zoológico al que él acudió.

"A la entrada del zoológico hay una línea de carros que están esperando, por ejemplo, si Juan Jose Origel no llega a ponerse la vacuna, esa vacuna se tira, entonces hay una línea de personas que están esperando la vacuna y te la ponen en lugar de tirarla, le dicen ´a ver, carro número uno, pase".

En días pasados fue criticado a través de redes sociales tanto por usuarios mexicanos como por ciudadanos estadounidenses quienes reclamaron que como turista estuviera recibiendo la dosis que le corresponde a los nacionales, que aún no han tenido acceso.

FUE Y SE FORMÓ

Pepillo, como es conocido, asegura que muchas personas mayores de 65 años están formadas desde sus autos afuera de los centros de aplicación esperando a que se liberen vacunas. En su caso, aplicó a través de internet para que le dieran una cita aún sin ser ciudadano norteamericano o residente, pero cumplía el requisito de la edad, pues tiene 73 años.

"Yo llego a Miami como turista y me dicen ahí: ´oye porque no aplicas para ver si te toca la vacuna´, me tocó la suerte. Me citan a las 3 de la tarde en un zoológico de Miami y yo llegué, no había ni un coche ni nada, era el único coche que llegó a la vacuna, claro, yo llevaba chofer porque yo no tengo ni licencia para manejar ni nada, yo llegué porque tenía ahí la cita, lo único que llevaba era mi pasaporte de turista", contó el conductor en el matutino.

SIN REACCIÓN

Asimismo detalló que no ha tenido ninguna reacción ante el antígeno e hizo un llamado al público mayor de 65 años a que se apliquen la vacuna en la primera oportunidad. Pidió empatía para él, que asegura tenía mucho miedo de contagiarse y por eso recurrió a esta opción.

Mientras tanto, está esperando que lo llamen para recibir la segunda dosis, aunque está consciente de que las autoridades estadounidenses han implementado medidas para contrarrestar el "Turismo de vacunación" que consiste en que los extranjeros viajen a otros países para recibir una vacuna antes de lo estipulado.

Fue el pasado 23 de enero cuando el conductor de "Con permiso" tuvo acceso a la vacuna, lo indicado es que para antes del 12 de febrero sea llamado nuevamente para recibir la segunda dosis.