Sigue la batalla

Ciudad de México

La batalla legal que enfrentan Marjorie De Souza y Julián Gil por la manutención y custodia de su pequeño Matías parece no acabar. Han pasado más de 16 meses desde que la lucha en los tribunales entre los actores comenzó, y esta semana Gil gano una batalla a De Souza.

Esto luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación le negó a Marjorie un amparo contra Julián por la sentencia que estipulaba que el argentino hizo bien en solicitar la prueba de ADN.

LE DAN LA RAZÓN

"Julián solicitó que se le practicara una prueba de ADN a Matías. Se hace la prueba y cuando el juez dijo en una primera instancia que al haber hecho esa solicitud Julián actuó en contra de su propio hijo a nosotros no nos pareció y lo impugnamos. El Superior nos concede ahora la razón al decir que no nada mas no actuó en su contra si no en su favor, al brindarle certeza sobre su origen biológico", detalló Rodrigo Carmona, abogado de Julián Gil.

Carmona afirmó que esta victoria es un buen indició en la resolución del juicio sobre la custodia de Matías, el cual el abogado espera que concluya antes de que finalice el año.

"Confiamos que quede todo resuelto en unos seis meses o menos, teniendo en cuenta la resolución y que alguna de las dos partes quiera impugnar la decisión".

EL CUMPLE

"Desde enero De Souza no ha cobrado los cheques que Julián aporta como la ley se lo ha estipulado, no sé con qué fin, ya que si al inicio incluso quería que fuera un monto mayor, ahora no los ha cobrado", indicó.

Los abogados de Gil buscaban una reducción en el porcentaje que aporta Gil a la pensión alimenticia del niño, deseando que bajara del 10% de su sueldo al 4%. Sin embargo la petición se le negó por lo que seguirá pagando lo mismo: 70 mil pesos al mes.

Sumados de enero a julio, Gil asegura que ha depositado unos 490 mil pesos que Marjorie no ha cobrado. "La señora De Souza quería primero 200 mil pesos al mes; luego el 20%; nosotros buscamos que se bajara al 10%. También hay que aclarar que esto es una cantidad provisional no es la definitiva porque el juicio aún no acaba", señaló.

UNA ACUSACION MÁS

Los abogados de Marjorie De Souza aseguran que Julián Gil le dio a su hijo Matías algún alimentó que hizo que el pequeño enfermara.

A través de su abogada, De Souza ha solicitado al Centro de Convivencias (donde Gil ve a su hijo) que muestre las grabaciones del último día que padre e hijo se vieron.

Esto luego de que la actriz señaló que Matías enfermó del estómago justo después de haber visto a Julián el pasado cuatro de agosto, día en que la propia Marjorie llevó al infante al lugar de convivencia.

El actor no se queda callado y tacha la acusación de los abogados de Marjorie como "una calumnia más". Según su oficina de prensa, el actor argentino "está indignado ante esta nueva acusación".