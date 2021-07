Sigue Atlas con transformación al ataque

Con la transformación como constante, su presidente José Riestra tiene claro que los Rojinegros no deben permitirse un paso atrás, luego de regresar a disputar la Liguilla.

Noticia Relacionada Asesinan a padre y la madre, hieren a hijas

El directivo señala que la propuesta del técnico Diego Cocca debe ser más ofensiva y para ello buscan las piezas necesarias para dar batalla.

- ¿Qué enseñanza dejó el Guardianes 2021?

El gran aprendizaje del torneo fue ese cambio cultural de responsabilizarnos de las cosas que suceden en el día a día y eso nos permitió salir del primer objetivo que era no quedar en el último lugar del Cociente, después era jugar una Liguilla que hace mucho no jugábamos, quedamos al final con el sabor de boca en el partido contra Puebla pensando que podíamos haber hecho poquito más, y para seguir en este proceso la decisión de que continúe Diego (Cocca) es seguir en la misma línea, mantener la base del equipo, cosa que no es sencilla, y reforzar las posiciones que son necesarias para encontrar el estilo que estamos buscando.

- ¿Qué sensación quedó en el juego ante Puebla?

Ya le di vuelta a la hoja, pero sí fue de mucha frustración, creo que manejamos bastante bien el partido, y después del gol que nos hace Puebla no supimos reaccionar, o nos faltó un poquito de creatividad o de manejar los tiempos, la apuesta era mantener el cero y no se pudo sacar. Pero nos deja un aprendizaje, nos dimos cuenta de cosas que hay que cambiar, por eso hay que buscar reforzar en el último tercio del campo de la parte ofensiva.

- ¿Cuáles son los 3 objetivos para el siguiente torneo?

Son claros, estar en una Liguilla, sumar más de 26 o 27 puntos que son los que te permiten estar pensando en otras cosas y no involucrarte en cosas de Cocientes, y conseguir torneo internacional entre el tema de la Concachampions y la Leagues Cup, creo que es importante que Atlas empiece a tener un torneo internacional, y serán los objetivos que estaremos buscando.

Atlas dejó muy buena sensación cuando participó en Copa Libertadores, la afición se merece eso, y hay que trabajar fuerte, es parte de la transformación que menciono, no es fácil lograrlo, pero hay que transformar la cultura, siempre he dicho que el tema estaba dentro, había que resolverlo de la raíz.

- ¿Cómo se está cumpliendo la transformación?

Vienen cosas importantes para el club, el tema del Centro de Alto Rendimiento que es muy importante para lo que queremos, y seguir trabajando para volver al equipo un protagonista, creo que es claro después de lo vivido, queremos pelear la Liguilla todos los torneos, y que venga lo que tenga que venir.

- ¿Cuál es la exigencia para Diego Cocca?

Ser un equipo más ofensivo, por eso insisto en los refuerzos para darle al equipo la fortaleza hacia adelante, creo que en el torneo tuvimos una solidez defensiva muy importante, pero adelante hubo oportunidades y no las concretamos, por lo que hay que trabajar en eso.

- ¿A qué se compromete Cocca?

A trabajar, es seguir en el proceso, en el camino, consolidando a los jóvenes, dándole oportunidad de Fuerzas Básicas que viene abajo, y hacer un equipo más ofensivo, porque mientras no hagas goles es difícil, entonces la apuesta es hacer una mayor cantidad de goles.