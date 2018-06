Significan un peligro cientos de unidades. Circulan sin placas, sin rotular, y ´americanas´

Madero, Tam.- Unas mil 200 unidades del transporte escolar circulan de manera irregular en la zona sur de Tamaulipas, poniendo en riesgo a los estudiantes de diversas instituciones. Algunas de las unidades no portan placas de circulación, además otras no están rotuladas o provienen de los Estados Unidos y no están en condiciones para prestar el servicio tan delicado.

Héctor Maldonado Aquino, Secretario General del Sindicato de Transporte Escolar en el Sur de Tamaulipas, señaló que el número de unidades irregulares va en aumento en los últimos meses.

Precisa que en la zona sur de la entidad sólo existen 310 unidades que están debidamente reglamentadas, ya que cuentan con sus permisos de la dirección del Transporte y sus pertinentes verificaciones.

"Son unidades particulares, algunas de ellas provienen de los Estados Unidos, ingresaron al país y no están regularizadas, traen la leyenda de Onafapa, convirtiéndose en un peligro para los cientos de usuarios que las utilizan", dijo.

Mencionó no estar en contra que presenten el servicio, sino lo que demandan es la regularización de las unidades por el Estado, "que se vuelvan legal, pero con las mismas condiciones de pagar impuestos".