Signal y Telegram ganan popularidad tras fiasco de WhatsApp

OAKLAND, California, EE.UU.

Sensor Tower, una empresa de análisis de aplicaciones para móviles, dijo el miércoles que Signal registró 17,8 millones de descargas en Apple y Google del 5 al 12 de enero. Eso es 61 veces más que las 285.000 descargas que tuvo la semana anterior. Telegram, una aplicación de mensajería que ya era popular en distintas partes del mundo, tuvo 15,7 millones de descargas en el mismo periodo, lo que representó casi el doble de las 7,6 millones que registró la semana previa.

WhatsApp, en tanto, sumó 10,6 millones de descargas, menos de las 12,7 millones que tuvo la semana anterior.

Los expertos temen que el cambio pueda reflejar una avalancha de usuarios conservadores que buscan alternativas a plataformas como Facebook, Twitter y Parler. Muchas plataformas suspendieron las cuentas del presidente Donald Trump la semana pasada y han reforzado sus medidas en torno a la incitación de violencia y el discurso de odio.

Parler, entretanto, fue eliminado de internet luego de que Apple y Google lo vetaran en sus tiendas de aplicaciones por no haber moderado la incitación a la violencia. Posteriormente, Amazon dejó fuera a Parler de su servicio de alojamiento en la nube. Los expertos temen que estas acciones puedan provocar una mayor fragmentación ideológica y ocultar aún más el extremismo en los rincones más oscuros del internet, haciendo que sea más difícil de rastrear y contrarrestar.

WhatsApp no se hizo ningún favor cuando recientemente notificó a sus usuarios que si no aceptaban una nueva política de privacidad para el 8 de febrero, no podrían seguir utilizando la aplicación. El aviso hacía referencia a los datos que WhatsApp comparte con Facebook, algo que, aunque no es del todo nuevo, pudo haber alejado a algunos usuarios.

La confusión por el aviso, aunada al historial de Facebook en temas de privacidad, obligó a WhatsApp a aclarar su actualización a los usuarios esta semana. La compañía dijo que su actualización "no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares en ninguna forma", y añadió que los cambios en la política eran necesarios para permitir a los usuarios enviar mensajes a las empresas en WhatsApp. La notificación "proporciona más transparencia sobre cómo recolectamos y utilizamos los datos", señaló la compañía.

WhatsApp sigue siendo, por mucho, la aplicación de mensajería más popular de las tres, y hasta ahora no hay ninguna evidencia de un éxodo masivo. Sensor Tower estima que Signal se ha instalado unas 58,6 millones de veces a nivel internacional desde 2014. En ese mismo periodo, Telegram ha registrado 755,2 millones de instalaciones y WhatsApp unas impactantes 5.600 millones, casi ocho veces más que Telegram.