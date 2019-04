Siete sismos en Pinotepa Nacional

Ciudad de México.

Desde las 09:21 horas de este lunes se han presentado siete sismos con magnitudes mayores a 4 en la región de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Este día, a las 15:15 horas ocurrió un movimiento telúrico de magnitud 5.5, el más importante de ayer, a 65 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional y que se percibió en la Ciudad de méxico, sin que ameritara la activación de la alerta sísmica.

Posteriormente, a las 15:45 horas, se registró otro temblor de magnitud 4.7, a 75 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional; en tanto que antes, a las 13:00 horas, uno de magnitud 4.5 ocurrió a 93 kilómetros al suroeste de ese mismo municipio oaxaqueño.

También se tiene registro de otros sismos de diversas magnitudes a lo largo de este día; sin embargo, este enjambre sísmico no quiere decir que venga uno de mayor magnitud, dijo Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de Análisis del SSN.

En entrevista con Notimex, explicó que los sismos que se registran en esta zona se encuentran dentro de los parámetros normales, debido al movimiento continuo de la placa de Cocos con la Norteamericana, que por ahí se encuentran..

Para el especialista, en lo que va del año en la zona de Pinotepa Nacional han ocurrido mil 400 sismos, desde magnitudes pequeñas hasta las que se presentaron este lunes.

Pidió a la población no alarmarse, pero sí a estar alerta, "ya que son recordatorios de la naturaleza de que vivimos en una zona con gran actividad sísmica y que en cualquier momento puede ocurrir uno importante".

Dijo que puede presentarse una temporada con baja sismicidad en ciertas zonas, pero es no quiere decir que vayan a desaparecer. "Los sismos como el ocurrido hoy no son una señal de que va a ocurrir algo fuerte, no nos sirven para saber si va a ocurrir pronto o uno más fuerte; para lo que nos sirven es para prepararnos, para cuando ocurra uno de mayor intensidad".

Este lunes no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, porque los niveles de amplitud de esas ondas no sobrepasaron lo que se tiene considerado en estos casos.

DESCARTAN HAYA DAÑOS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tras el sismo registrado a las 15:15 horas de este lunes no se presentaron afectaciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, @SSPCMexico, la dependencia destacó que tras el movimiento telúrico aplicó los protocolos de atención.

"La @SSPCMexico aplica los protocolos de atención por el sismo de magnitud 5.5, localizado a 65 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca".

Al momento el Centro de Comunicación y Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, "@CNPC_MX reporta que no se han presentado daños en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y CDMX", expuso en la red social.

Rectifican magnitud de movimiento telúrico





>El Sismológico Nacional rectificó la magnitud del sismo a 5.5 que se registró a las 15:15 horas de este lunes, con epicentro en Pinotepa Nacional, al suroeste de Oaxaca.

Ante esto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano explicó por qué las alarmas no se activaron luego de que se percibiera el movimiento telúrico.

A través de Twitter, el organismo indicó que el sismo de 5.5 de magnitud no ameritó alerta sísmica porque no superó los niveles preestablecidos.

Agregó que la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad de México.

LEVEMENTE. El sismo sorprendió ayer por la tarde a los habitantes del Valle de México, sin que se registraran daños en la infraestructura urbana, vías de comunicación, así como en los diversos sistemas de transporte público.