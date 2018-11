Siete de cada 10 latinos votaron en contra de Trump

NOTICIAS RELACIONADAS Fallas en máquinas de votación registran largas filas en Atlanta

Trump se mantendrá alejado de la luz pública durante elecciones

Comienzan a emitir su voto en Florida

Washington DC, Estados Unidos.

Más de siete de cada 10 latinos votaron en Estados Unidos a favor de candidatos demócratas como un voto de castigo al Presidente Donald Trump y en rechazo a lo que consideraron una retórica tóxica para dividir al país, señaló este miércoles un sondeo de Latino Decisions.

Al menos un 73 por ciento de los latinos que votaron en estas elecciones intermedias, donde los demócratas ganaron la Cámara de Representantes y los republicanos retuvieron el control del Senado, votaron por candidatos de Oposición, mientras que un 23 por ciento lo hizo por el partido en el poder.



En comparación, un 90 por ciento de los votantes afroestadunidenses votaron a favor de los demócratas y sólo 6 por ciento por los republicanos.



En el caso de los votantes anglos no hispanos, un 45 por ciento optó por los demócratas y un 52 por ciento por los republicanos, de acuerdo con la consulta.



De la misma forma, un 73 por ciento de los electores hispanos se declaró molesto por las acciones o declaraciones del Mandatario estadounidense, un porcentaje que subió al 79 por ciento en el caso de los afroestadunidenses, pero mismo que fue de solo 57 por ciento en el caso de los blancos no hispanos.



El sondeo destacó que para el 72 por ciento de los latinos, el 83 por ciento de los afroestadunidenses y el 47 por ciento de los blancos no hispanos, las acciones o afirmaciones del Presidente fueron interpretadas como una falta de respeto hacia su comunidad.



En ese sentido, un 75 por ciento de los latinos, un 87 por ciento de los afroestadunidenses y un 50 por ciento de los blancos no hispanos coincidieron que tanto Trump como los republicanos están utilizando una retórica tóxica para tratar de dividir a los estadunidenses.



Asimismo, Latino Decisions hizo notar al respecto que 27 candidatos que convirtieron la retórica antiinmigrante como el tema central de su campaña, fueron derrotados en las elecciones de medio término.



Entre estos resaltaron el caso de los republicanos a Gobernador de Kansas, Kris Kobach; al Senado en Pensilvania, Lou Barletta; y al Senado en Virginia, Corey Stewart.



En tanto, una mayoría de los votantes que participaron en las elecciones intermedias, independientemente de su origen racial o étnico, coincidieron en apoyar la legalización de los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).



Además, un 85 por ciento de los votantes latinos, un 81 por ciento de los afroestadunidenses y un 64 por ciento de los blancos no hispanos consideraron que el Congreso debería aprobar la llamada Iniciativa de Ley Dream, que busca legalizar alrededor de 690 mil dreamers, de mayoría mexicanos.