Siente la música

Cuando Stevie Wonder caminó con su amigo y colega Lenny Kravitz por la alfombra roja del homenaje a Lionel Richie como MusiCares Person of the Year, en el marco de los Grammy de 2016, fue contundente al definirse a sí mismo.

"La gente que me rodea es el paisaje de lo que no puedo ver. A través de ellos percibo el paraíso, a través de ellos hay una extensión de mí. Eso soy".

MULTIFACÉTICO

El multifacético músico e intérprete, quien festejo hace días sus 70 años, habló también esa vez de su amistad con grandes talentos y celebridades como Kravitz, Richie, Tina Turner, Aretha Franklin, Barack Obama, Michael Jackson, Donna Summer, Prince y James Brown.

De ellos, y de muchos otros, había aprendido a buscar la excelencia en la música y, de alguna manera, se había vuelto también un crítico de su propio trabajo.

El tercero de seis hijos de una ama de casa y agente de bienes raíces y de un vendedor de autos, Stevland Hardaway Judkins, nombre real de Wonder, perdió la vista a los meses de haber nacido prematuramente y por complicaciones derivadas de la incubadora donde fue tratado.

SIN IMPEDIMENTOS

Pese a ello, su ceguera jamás fue un impedimento para que se desarrollara como artista, y, según sus conocidos y profesores, desarrolló un oído perfecto.

Hasta hoy, es la estrella de la música con más postulaciones y triunfos en los Grammy, con un total de 70 y 25, respectivamente. También es el único, junto con Frank Sinatra, que ha obtenido tres estatuillas en el rubro Álbum del Año, por Innervisions (1973), Fullfillingness´ First Finale (1974) y Songs in the Key of Life (1976), que además fueron discos sucesivos.

MARCA

PRECEDENTES

Y además de ser considerado uno de los pioneros de la música Motown, que mezcló el rock con el funk y el R&B, posee un Óscar por la pegajosa canción "I Just Called to Say I Love You", que escribió para el filme La Chica de Rojo (Gene Wilder, 1984).

Wonder, nacido en Michigan y radicado actualmente en Los Ángeles, descubrió su pasión por la música gracias al piano de un vecino y aprendió a tocar también la guitarra y la armónica de manera autodidacta.

A los 11 años se convirtió en el artista más joven en firmar un contrato con el prestigiado sello Motown (casa de The Supremes, Marvin Gaye, The Jackson 5 y muchos más), a raíz de la canción de su autoría "Lonely Boy", y así fue como inició una carrera que lo ha llevado a vender más de 100 millones de copias en todo el mundo, la mitad de ellos en Estados Unidos, según Billboard.

ROMPE RÉCORDS

"Isn´t She Lovely", "I Wish", "Sir Duke" y "Superstition" son algunas de las creaciones del risueño cantautor que rompieron en su momento récords de popularidad y aceptación y que lo convirtieron en el consentido de políticos, deportistas y colegas de varias generaciones.