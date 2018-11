Ciudad de México

El compositor Roberto Cantoral, famoso por temas como "El reloj", "La barca", "Al final" y "El triste", entre muchos más, está más presente que nunca. A ocho años de su muerte, según sus hijos Itatí, Roberto y José Cantoral, dieron a conocer que dejó 15 canciones inéditas que saldrán a partir de 2019.

"Tenemos diez o quizá 15 temas inéditos. Están en borradores, servilletas y pedazos de papel donde plasmó su esencia en varias canciones. Para nosotros eso es un tesoro y les vamos a dar la promoción debida en su momento", comentó José Cantoral.

Cantoral señaló que los temas los irán colocando con diferentes intérpretes para darlos a conocer a partir del año que entra. La temática de las canciones será la misma que siempre se le conoció a Roberto Cantoral: románticas, con buenos finales y un desarrollo maravilloso.

Agregó que existen temas completos, aunque aclaró que si encontraran sólo ideas, las retomarían.

"Hay temas completos y si alguno estuviera incompleto tendría el honor de ponerle una coautoría o invitaría a un compañero compositor de los grandes para darle forma. Pero hay mucho material inédito", externó.

EN RUEDA DE PRENSA. Guillermo Gil señaló que el disco contiene 17 temas de la autoría de Roberto Cantoral.

MERECIDO HOMENAJE

Con el disco "Roberto Cantoral siempre vivo", presentado en la Sociedad de Autores y Compositores de México, le rinden homenaje al compositor con temas emblemáticos de su autoría a través de grandes voces.

"El tema que para nosotros es el más importante de los inéditos que dejó mi padre se lo dimos al hombre que motivó que se hiciera este disco: Reyli", explicó Roberto Cantoral y compartió que fue el chiapaneco quien habló con directivos de la disquera para realizar este proyecto que se tardaron tres años en realizar.

"Roberto Cantoral fue para mi un maestro a seguir. Siempre lo admire como compositor y personay que ahora me inviten a participar en este homenaje es un honor, porque creo que quien escribe nunca muere y el título de este disco es el idóneo, ya que la memoria del maestro Cantoral está viva y será para siempre", señaló Reyli.

"Que la familia Cantoral me invite a cantar ese tema que no grabó, pero que quedó gracias a Dios con ellos, es fabuloso y lo agradezco. Se hizo un arreglo increíble y agradezco a mi discográfica que me esperó para grabar este tema tan importante en mi carrera", agregó.

DAN ADELANTO DE NUEVO PROYECTO

En la presentación, los herederos de Cantoral adelantaron que se trabaja en un nuevo álbum de un género poco conocido en su padre, pero en el que también trabajó.

"Mas adelante se hará un disco ranchero, porque poca gente sabe que mi padre también escribió para este género. Con su hermano Antonio hizo el huapango ´El preso #9´, pero también está ´Señora de tal´. Por esa razón es que haremos este disco", concluyó Roberto Cantoral Zucchi.