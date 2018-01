¡Siempre sí! Jugará Landon Donovan con el León

Cd. de México.- Y sí, Landon Donovan se vestirá de esmeralda.



Una pregunta de la cuenta de Twitter de La Fiera activó una de las bombas del Clausura 2018. Landon Donovan saldrá del retiro a los 35 años de edad para ser jugador del León.



El delantero estadounidense respondió a un cuestionamiento del presidente de La Fiera, Jesús Martínez, Murguía, sobre si el fichaje de El "Capitán América" estaba caído.



"Déjenme preguntarle, ya visitó la ciudad, el estadio y conoció a nuestra afición", comentó Martínez Murguía.



Landon no tardó en responder.



"Presidente: Me encantó la ciudad. Es la mejor afición, Club León es un equipo histórico y ganador. No creo en los muros, quiero ir a México, vestirme de verde y ganar trofeos con León. Nos vemos muy pronto", contestó al directivo esmeralda.



Donovan volverá a la actividad tras un año inactivo, luego de anunciar su retiro por segunda vez, con la playera del Galaxy en 2016.



Además el atacante norteamericano militó en el Bayer Leverkusen, San José Earthquakes, Bayern Múnich y Everton.