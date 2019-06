Siempre fiel a la selección

"La vida de futbolista va muy rápido, no te da tiempo de ver lo que has hecho, lo que has pasado y el premio de la Selección no llega todos los días". Guillermo Ochoa, portero.

Ciudad de México.

A Guillermo Ochoa no le importa sacrificar descanso o perderse compromisos personales con tal de representar a la Selección Mexicana.

En plena polémica por el desdén de varios futbolistas hacia el Tricolor, es el histórico portero (con cuatro Copas del Mundo en su trayectoria) quien advierte que nunca ha pensado en rechazar una convocatoria.

"La vida de futbolista va muy rápido, no te da tiempo de ver lo que has hecho, lo que has pasado y el premio de la Selección no llega todos los días, no todos tienen a oportunidad de jugar, de estar en un Mundial.

"Hay que ir cumpliendo las metas verano tras verano para poder llegar y para mí cada verano es un gusto estar con la Selección, he aprendido mucho", expresó a Univisión Deportes.

No fue sencillo para Memo, quien allá por 2005 no era del agrado de muchos seleccionados, pero encontró en uno de ellos, Andrés Guardado, a un verdadero amigo.

"Son ellos (ausentes en el Tri) los que tienen que hablar y dar declaraciones, yo no tengo que meterme en decisiones de su vida, cada caso es diferente. Llevo ya muchos años junto con Andrés y puedo decir que es un placer y un orgullo estar con Selección, ganarse una convocatoria no es fácil", comentó.