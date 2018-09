Siembra terror

Ciudad de México

Ya está todo en marcha para que Joker vuelva a poner patas arriba, además de Gotham (Ciudad Gótica), la gran pantalla. Una vez comenzado el rodaje de la aventura en solitario del villano más famoso de DC, Joaquin Phoenix no ha tardado mucho en exhibir sus dotes para desatar, como Joker, el caos en una de las escenas que tendrán lugar en el Metro de la ficticia ciudad.

En el clip en cuestión, cortesía de TMZ, el villano causa el terror dentro de una estación, tras salir de uno de los vagones del tren.

TODOS HUYEN

Instantes después se puede ver como un grupo de personas, que en principio huyen despavoridas, comienzan a propinar una fuerte paliza a un viajero. No cabe ninguna duda de que el Príncipe Payaso del Crimen les ha incitado.

Asimismo, ya no queda nada de Arthur Fleck, ese desdichado y frustrado comediante que un día fue este ente del mal. Ahora luce su característico maquillaje y su cabello verde.

Tampoco le falta su estrambótico traje, aunque en esta ocasión no es morado, su color por excelencia. Y como no podía ser de otra manera, su sonrisa no falla. Eso sí, tras haber originado un gran desorden en un espacio público.

NO ESTÁ SOLO

Otra de las cosas que llama la atención es que no está solo. Fuera del convoy hay varias personas con máscaras similares a las del payaso loco.

Esta organización no es casual y denota que tendrá a su disposición a varios secuaces —quien sabe cómo acabarán—.