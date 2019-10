Siboldi, aferrado a su estrategia

Cruz Azul no renunciará a su estilo de juego con tal de ganar partidos que le permitan meterse a la Liguilla, aseguró su DT Robert Dante Siboldi.

"Me adapto a todo, pero no a ganar como sea. Siempre trato de ganar mereciéndolo. No porque tengamos que ganar a como dé lugar vamos a buscar otra idea", explicó el timonel charrúa.

"Tratamos que la idea futbolística siempre sea la misma, adaptarse a las circunstancias del rival, pero sin perder de vista lo que nosotros queremos usar".

La Máquina visita mañana a Tigres con 16 unidades, cuando le restan 4 cotejos en este Apertura 2019.

Siboldi reveló que ya trabaja junto a la directiva celeste en la planeación del siguiente torneo.

"La planeación se está haciendo porque no se puede hacer hasta el final del torneo, lo que estamos haciendo es observar desempeños y rendimientos de los que están", apuntó.

"Aquí todos nos estamos jugando el puesto en cada entrenamiento y en cada juego, así que nadie está seguro, nadie estamos seguros".

