Si Trump se reelige, habrá valla fronteriza

McAllen, Texas.- Para el congresista federal Henry Cuellar, la única forma de evitar un muro en Laredo y en otras partes de la frontera, como lo es en Donna, Mission, Brownsville y en las áreas de reservas ecológicas, es cambiar de Presidente en Estados Unidos.

"El presidente Donald Trump y su Administración están obsesionados con el muro y no van a dejar de insistir en construirlo, otros presidentes que tenían ideas similares no fueron tan agresivos, pero éste es diferente", dijo el legislador federal.

En su opinión, si Trump logra reelegirse en noviembre del año próximo, el muro en Laredo y en otras regiones de la frontera con México es inminente.

"Si cambiamos de Presidente en la elección, entonces podemos detener todo el proyecto en el Congreso, declarando que no se van a destinar fondos para su construcción; ahí podemos parar todo", señaló Cuéllar.

El congresista demócrata recordó que el presidente George Bush Jr. intentó poner una pared, pero se logró convencerlo de dejar fuera del proyecto al área del Valle de Texas, en el Condado de Starr, a Zapata y a Laredo en el Condado de Webb.

"Ahora este Presidente vio el mapa y cuestionó por qué hay muro en otras partes de la frontera y en estos tres condados no, esto nos pone en la mira de esta Administración", señaló el funcionario.

Dijo que jamás había visto a un Presidente que le quitara fondos a los militares para usarlo para este fin y en su opinión esto es anticonstitucional.

Refirió que en su diálogo con funcionarios de la Casa Blanca, le han confirmado que el muro se construirá de una u otra forma porque hay fondos suficientes.

"Las demandas de poco sirven porque el gobierno federal puede apropiarse de los terrenos que se necesiten para el muro, hasta ahora no he visto que un particular le gane una demanda de este tipo al gobierno federal", señaló.

Cuéllar mencionó que él apoya darle más recursos a la Patrulla Fronteriza para personal, vehículos, equipo y tecnología, pero no está de acuerdo con un muro en la frontera.

Lamentó que en el comité que se creó para analizar lo del muro no estuviera alguien de la frontera y por esta razón se quieren tomar medidas que afectarán a esta región.

La Administración Trump planea un muro de 52 millas en la zona de Laredo, desde el puente de ferrocarril al sur y del Puente Colombia río arriba.

"Ya intentamos frenar este proyecto de diferentes maneras, y creo que la única forma de detenerlo por completo es cambiar de Presidente en la elección del mes de noviembre", aseguró.