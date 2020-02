Si se va... se va feliz

César Bono tiene la certeza de que no vivirá muchos años. Si se fuera en este momento se iría feliz por todo lo que le dio la vida. "Yo no creo vivir muchos años más. Uno más o dos, por ahí", dice.

"Yo me siento más que bien pagado con la vida; me dio mucho más de lo que yo esperaba en cuanto a trabajo, amores: amo a mis hijos, mis nietos, mi mujer, amé a mis padres sobre todas las cosas, a los abuelos que conocí. Me la he pasado amando y trabajando", comenta.

EN VECINOS

El actor actualmente está en grabación de la nueva temporada de "Vecinos" a la par que protagoniza la puesta en escena "Defendiendo el cavernícola". Explica que siempre creyó que no llegaría ni a los 40 años pues su expectativa de vida era muy corta.

"Cuando me hablaban del futuro y de que ´debes hacer esto porque va a pasar esto´ yo decía ´ya para los 60 ya no voy a estar´ y resulta que sí estuve", confiesa. Pero su nombre hace una semana fue tema de conversación ya no por sus proyectos, sino porque fue hospitalizado. El histrión explica que en un principio se pensó que de nueva cuenta se trataba de un infarto pero sólo fue una falsa alarma.

PADECIMIENTOS

"Yo padezco de una hernia y una vez mi corazón se infartó, hay síntomas parecidos entre varios eventos y en Televisa pensaron que era del corazón y como ya una vez me sucedió en el mero Televisa pues se alarmaron, me llevaron a un hospital pero yo siempre sabía que era cuestión de la hernia y que no estaba en peligro mi vida", relata.

"La cosa es que el cardiólogo no me dejó ir a hacer mi función de teatro y pues me quedé una noche que pasé muy mal porque no me atendieron bien, tenía yo un dolor de cabeza y no me lo quitaron".

Bono explica que de esta recaída se llevó una amarga experiencia y, aunque no piensa ahondar en detalles del hospital y médico que lo atendieron ni tomar alguna medida en contra, asegura que el médico no fue bueno pues desde el principio el actor le explicaba que no se trataba de un infarto.

ES NECIO

"No puede ser que el paciente le diga que no tiene una cosa, que tiene otra y que no se de cuenta, si no se da cuenta es que no es muy capaz", apunta. El histrión asegura que es necio y no volverá a los quirófanos aunque su familia le recomiende que busque una segunda opinión. Ya no quiero ver ningún médico más, a mí me gusta más hacer "Vecinos" y "Defendiendo el cavernícola" que ver doctores.