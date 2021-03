Si se sale de control cerrarán Miramar

Los visitantes también van a contar con todos los equipos de primeros auxilios para darle seguridad, "pero también la recomendación a la ciudadanía, los que no sepan nadar, pues no se metan al agua. No hay que provocar los accidentes".

Indicó Oseguera Kernión que los accesos a la playa desde el Corredor Urbano, es decir, por Tildillos y Fundadores, serán bloqueados a fin de tener mayor control de las personas que arriban al máximo paseo turístico, "únicamente habrá tres accesos".

Además, para evitar que los menores de edad se extravían, se les colocarán brazaletes, ya que con ello se identificaría de inmediato en qué zonas se encuentran sus familiares.

Por último manifestó que nos e permitirá el acceso de más de 20 mil personas diariamente a la Playa de Miramar, "vamos a hacer todo lo posible para que esto no se salga de control y si, se llegase a salir de control, yo voy a tomar la decisión de cerrar el acceso, sólo si se sale de control. Los accesos son de Ciudad Madero, pero no espero".

Asimismo informó que se instalarán ocho "nidos" que serán atendidos por personal del DIF Municipal, del Ayuntamiento, Cruz Roja y Voluntarios.