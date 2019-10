Si se considera que cometí delito, me someto a tribunal AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy que se someterá a cualquier tribunal en caso de que se considere que cometió algún delito luego de los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

"Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda y yo voy a argumentar mis razones. Yo considero que por encima de las leyes está la vida", expresó en su conferencia de prensa matutina.

En su opinión, no hay delito que perseguir y que este asunto no es de tipo legal, jurídico o que tenga que ver con el derecho, sino con la justicia.

"No creo, no hubo un delito, pero en el caso de que así lo decidiera cualquier autoridad, como todo ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal", sostuvo.

López Obrador dijo que se siente bien con su conciencia de haber tomado la decisión de avalar la determinación que a su vez se tomó en el Gabinete de Seguridad de suspender el operativo, una vez que se enteró del conflicto que se generó.

"Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy", pero, dijo, "no derrotado porque dejé de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada, eso es lo que más me importa en la vida", expuso.

Dijo que si le toca escoger entre principios y eficacia política, elige los principios, y entre justicia y derecho, también optaría por el primero, porque por eso el máximo órgano judicial del país se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, del derecho porque éste es un medio para lo otro.

"Me siento muy bien con mi conciencia y lo que más me importa es mi autoridad moral porque si no tengo autoridad moral no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin la autoridad moral", agregó.