"Sí roba, pero es buen muchacho y no le hace daño a nadie"

"Vecinos de la colonia Paseos de La Castellana persiguieron a esta rata que momentos antes había asaltado a esta mujer. Le dieron alcance hasta la colonia 10 de Mayo, donde vive el ladrón, y salieron sus familiares a defenderlo, con argumentos de que: ´él solo roba pero es buen muchacho y no le hace daño a nadie´. Hasta pusieron a grabar a los familiares para denunciar maltrato a su angelito. ¿Qué les parece?", publicó el activista Adolfo Enriquez Vanderkam.

Posteriormente, medios de información locales reportaron que el presunto ladrón fue presentado a las autoridades.

En un clip de 29 segundos difundido en Youtube se escucha a una señora --con el teléfono grabando-- que dice: "Bájese usted", y el ladrón se queja: "Me van a sitiar, me van a sitiar", y grita de dolor por su mano. La señora responde: "Bájese, no se suba, no se quiera pasar de verga".

Y el señor que tiene en el auto al agresor dice que tiene cosas que hacer, a lo que la señora contesta: "¿Entonces por qué viene de metiche?". Otra mujer comenta: "Asaltó a la vecina...", a lo que aquella responde: "¿A usted le pagan por andar cuidando a la comunidad?