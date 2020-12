Si privados quieren comprar, adelante

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que quieran comprar vacunas contra el Covid-19 en el extranjero y comercializarla en el país podrán hacerlo.

En un video en redes, dijo que si bien su Administración no tiene impedimento alguno en ello, cuidarán que el acceso a las dosis no esté sujeto al influyentismo y reiteró que su aplicación será universal y gratuita.

"Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro, si hay empresas que quieran comprar las vacunas en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se compre fuera, nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesite para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento no porque yo tengo dinero yo voy a vacunarme primero, o yo soy político o yo soy influyente y yo me vacuno primero, no eso no, así no es la cosa, es para todos", indicó.

El mandatario federal reiteró que la única condición para tener acceso es que se deberá respetar el plan de aplicación, el cual señala que primero será atendido el personal del sector salud y posteriormente la población de mayor edad y personas con factores de riesgo como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

López Obrador dijo que a partir de enero México recibirá 35 millones de dosis de la farmacéutica china CanSino, la cual no requiere de las temperaturas que exige la Pfizer y es una sola aplicación.

"El compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y así hacia adelante, ya tenemos firmado este acuerdo y así con otras farmacéuticas y con otros Gobiernos, porque afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con todos los Gobierno, con todos los pueblos del mundo", afirmó.