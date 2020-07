Si por cubrebocas fuese reactivación, me lo pongo.-AMLO

Cd. de México

Esto luego de ser cuestionado por dichos del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien comentó que el uso del cubrebocas permitirá relanzar la actividad económica. "Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato", afirmó.

"Pero no es así, yo sigo las recomendaciones de los médicos de los científicos, no creo que haya dicho eso (Herrera)". No obstante, el titular de la SHCP aclaró que su dicho fue una analogía que utilizó durante un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

"Lo utilice como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener medidas de cuidado y la economía va a tener que trabajar en otras circunstancias, era en un foro de Canacintra, se tendrá que marcar distancias en las cadenas de producción con la utilización de caretas y cubrebocas y en una narrativa para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos el regreso a una normalidad y a una recuperación", explicó "Como el Presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos en la industria de la construcción, hay recuperados más de 100 mil empleos, casi 140 mil empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas y esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado, algunas de ellas pueden ser los cubrebocas, aquí traigo el mío". Herrera ya padeció Covid-19 y se recuperó de la enfermedad.

"(El cubrebocas) va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía", dijo ayer mientras mostraba en la mano un cubrebocas.