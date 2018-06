Si perdemos contra Corea, esto no importará: Guardado

Moscú, Rusia

Andrés Guardado, que salió este domingo como capitán de la Selección Mexicana para enfrentar a Alemania, afirmó que "se olvidará rápido" la histórica victoria ante los teutones si pierden contra Corea del Sur el próximo sábado.

"Corea no es un equipo como la gente lo cree, en el aspecto de apretar, nos van a complicar demasiado; se sabe menos de ellos y es cuando te puedes confiar. Ahora dentro de nuestras mentes pasa ganar y buscar un cruce un poco más sencillo", apuntó.

El centrocampista de 31 años padeció una lesión muscular a pocas semanas de la Copa del Mundo, por lo que tuvo una rehabilitación apresurada.

"Es a lo que más valor le doy, estuve muy cerca de no estar en este Mundial, trabajé muchísimo, arriesgué al operarme y al final mérito para los doctores, mérito del cirujano que me operó y agradecerle, porque de no ser por él, no estaría aquí. Lo estoy disfrutando muchísimo", finalizó.