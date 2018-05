Si padres no los apoyan no terminan estudios

En Reynosa se busca abatir el rezago educativo, pero muchas veces también depende del apoyo que brinden los padres para que los hijos puedan terminar su primaria o secundaria, ya que de acuerdo con autoridades del ramo no los alientan o no los obligan a concluir su educación.

De acuerdo con cifras del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA), en Reynosa hay alrededor de 133 mil personas que no han terminado su primaria o secundaria y alrededor de 8 mil que son analfabetas, lo que significa que no saben leer o escribir.

Norma Arely Salinas, coordinadora del instituto, comentó que hay mayor interés de los adultos mayores de concluir sus estudios, personas de 50, 70 y 86 años, mientras que la población juvenil no acude tanto.

"Hay mayor desinterés de los jóvenes y si el papá no lo motiva, no le da ese animo para que lo termine, ahí se queda, a veces somos nosotros como padres de familia los que tenemos la culpa que nuestros hijos no terminen el estudio", dijo.

A través del ITEA se busca atender a la población en general, mayor de 15 años, pero son los adultos mayores los que más reciben su certificados de estudios.

"Son personas mayores que terminan su primaria o secundaria, si una señora de 86 años con gusto recibió su certificado, porque los jovencitos no pueden darse la oportunidad, aquí no hay más que los padres de familia los traigan", expresó.

Recordó que actualmente las empresas piden la secundaria o incluso hasta la preparatoria para poder obtener algún empleo básico, por lo que es necesario que los padres de familia también pongan de su parte y alienten a sus hijos para que si no terminaron de acuerdo a su edad lo puedan hacer a través de diferentes programas o exámenes.

BAJA EL ANALFABETISMO EN EL PAÍS

Aunque en el país la educación básica (primaria y secundaria) cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir.

Analfabeta es la persona de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir un recado.

ESTANCADOS

133,000 Personas en Reynosa no han terminado su primaria o secundaria.

8,000 No saben leer o escribir.

770,000 Personas sin primaria o secundaria en 2017.

67,000 En el mismo lapso que no saben leer ni escribir.