Si no declaró, espere multa de hasta $ 2, 800

Conforme pasa el tiempo y si no ha realizado su declaración anual, se pone en riesgo de que le llegue un requerimiento y tenga que pagar multas que van desde los 2 mil 600 a los 2 mil 800 pesos.

El pasado 15 de mayo concluyó el plazo para hacer la declaración ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria en Reynosa, por lo que ha pasado casi un mes desde que se terminó la prórroga.

Moisés Adrián García Reyes, subadministrador de servicios al contribuyente del SAT Reynosa, en su momento comentó que en el caso de personas que no hayan presentado su declaración en tiempo y forma, si no les llega requerimiento no les aplican multa, por lo que es mejor acudir antes de que les puedan enviar alguna solicitud de presentación.

"Si no te llega un requerimiento no tendría que ser acreedor alguna multa, pero si le llega un requerimiento por parte del SAT, se aplican multas", dijo.

Las autoridades del SAT, explicaron que para los asalariados, el plazo es hasta el 31 de diciembre, por lo que todavía tienen varios meses para poder entregarlo en tiempo.

"Se dio tiempo para que hicieran su presentación, invitamos para que acudan hace el trámite, todo es más rápido y sencillo, ya la aplicación está precargada y solo es cuestión de revisar", expresó.

Primero los contribuyentes tuvieron todo el mes de abril para hacer la declaración, pero luego se dio una prorroga a nivel nacional hasta el 15 de mayo, por lo que ahora si le llega el requerimiento tiene que pagar multa.