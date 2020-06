Si no coinciden con 4T, que renuncien: AMLO

Ante la renuncia de la titular del Conapred, Mónica Maccise, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo más honesto es que no se ocupe un cargo en el Gobierno si no se tiene afinidad con su proyecto.

"Yo creo que cada quien es libre de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto", indicó.

-¿Era el caso este?, se le preguntó.

"Parece que sí porque creo que no se debió convocar a ese foro y, quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el Gobierno, es lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo. Si son servidores públicos que fueron nombrados por el Poder Legislativo o por ley existen estas instituciones y no corresponde al Ejecutivo remover, no se puede hacer, se tiene que respetar", respondió.

"Aquí nada más quiero aclarar que nosotros, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación".

El mandatario federal dijo que el Conapred seguirá y que propondrá a una mujer indígena para encabezarlo.

-¿Va a seguir el Conapred?, se le inquirió.

"Sí, aunque vamos a ver si se puede que se integre, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, a mi me gustaría que se integrará a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la oficina de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático", aseguró.

"En el relevo, si existe esa renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas, entonces me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena".