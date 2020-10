Si niegan consulta, que asuma la Corte, yo me deslindo.-AMLO

Cd. de México, México

Asimismo, pidió que cada poder asuma su responsabilidad y llamó a que los Ministros tomen en cuenta el sentir de la población. "Cuando lo que sucedió fue exactamente lo contrario, se aprobó la reforma energética, se afectaron las finanzas públicas y se arruinó la industria petrolera y la industria eléctrica. Entonces vamos a seguir con lo mismo, yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad", dijo en conferencia mañanera.

"Yo espero que los Ministros tomen en cuenta el sentimiento de la ciudadanos, de la gente, que pregunten para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, que recoja este día, hoy, el sentimiento de la gente, si no se puede hacer con el rigor metodológico se una encuesta, pues que lo hagan con algunas entrevistas, con gente de la calle, que tomen en cuenta cómo es que en 15 días ciudadanos reúnen 2 millones de firmas".

El Presidente recordó cuando en el Gobierno anterior se aprobó la reforma energética y se solicitó una consulta para preguntarle al pueblo si quería que se privatizara la industria petrolera y la industria eléctrica nacional y se reunieron todas las firmas, pero los Ministros de la SCJN concluyeron que no procedía porque se afectaban las finanzas públicas.

Por ello, se pronunció por aplicar la democracia participativa. "Vamos a esperar, mañana es un día importante, sin duda, la decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa, eso es lo que está en cuestión", expuso. "Si resulta que no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos dos cosas, una ¿para que está ese artículo en la Constitución? () Pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, que en México se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma del artículo 35 para que no se cancele esta posibilidad".

López Obrador rechazó que la consulta viole los derechos humanos, como han acusado opositores. "Argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos", apuntó.