Si mi papá viera al actual PRI, se volvería a morir

Colosio Riojas acompañó a Agustín Basave Alanís, hijo del ex dirigente nacional del PRD -Agustín Basave-, en su registro como precandidato a Diputado federal por el Distrito 1, del mismo Estado, donde fue cuestionado sobre por qué decidió no participar en el PRI.

"No es posible hacerlo en una plataforma en donde no me toman en cuenta por quién soy, sino por de quién soy hijo", manifestó.



"Y no solamente eso, mi papá durante toda su vida profesional, política, trabajó por construir un partido y una institución política que fuera un genuino vehículo para llevar la democracia a los mexicanos y llevar una responsable administración pública y eso le costó años de sangre, sudor, esfuerzo y bueno, literalmente sangre al final del día".



"Y el ver cómo se ha descompuesto, eso por lo que tanto trabajo durante tantos años, y como ha llegado en ciertos círculos, en varios estados de la República, en muchos niveles, incluso federales y locales a la degradación en la cual está hoy, me resulta además de ofensivo mucho muy triste", añadió.



"Lo comenté hace tiempo, que yo creo que si mi padre reviviera el día de hoy, de tristeza por ver a su partido, probablemente volvería a morir".



Señaló que en todo momento se le exigió ser una buena persona y un buen ciudadano, a lo que se ha dedicado, y que ahora decidió dar algo más y ser recíproco con lo que este País y la vida le ha dado.



"Este País, esta vida, a pesar de mis tragedias, al final del día sí ha sido muy generoso conmigo y es momento de reciprocidarle a México", dijo.



Colosio Riojas aclaró que busca recuperar a los partidos políticos para los ciudadanos, y su intención no es satanizarlos, sino trabajar en equipo para acabar con las corruptelas.



Su objetivo, agrego, es impulsar un proyecto para tender puentes, hacer acuerdos y acabar con las divisiones y confrontaciones en el ejercicio público, además de una correcta administración.