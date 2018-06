"Si Matías no inicia el torneo, yo tampoco lo inicio": Paco Gabriel

Guadalajara, México.

"Si Matías está en el banco de Chivas al inicio del torneo, yo estoy como director deportivo. Si Matías no está en el banco de Chivas, yo no estaré como director deportivo y hablo del inicio del torneo", reveló Gabriel de Anda al aparecer como invitado en el programa La Última Palabra, en FoxSports.



"Desde que yo llegué a Chivas han habido más temas por resolver que van más allá de un terreno de juego y es muy complicado. No me quejo estoy feliz de lo que hago, pero sí en algún momento yo sé que se puede romper, es una línea muy delgada y se puede romper y quizá el primero en irse sea yo".



Gabriel de Anda reveló además que fue el propio Almeyda quien el día de la Final de la Champions League, en Kiev, le externó por teléfono su inconformidad con los cambios a sus planes: no renovarle el contrato al kinesiólogo argentino Fabio Álvarez y destituirlo como jefe del área médica, no hacer la pretemporada en Cancún y llevarla con menos días a Acapulco, así como no poder conseguir ninguno de los siete refuerzos que pidió para fortalecer al plantel.



"'No sé, Paco; yo no quiero fastidiar a Chivas. ¿Te digo una cosa? Empieza a buscar técnico', me lo dijo con la honestidad de un tipo que es frontal y es transparente como lo es Matías y me atrevo a decirlo porque no hay absolutamente nada de malo", relató el directivo de Chivas.



Luego reconoció que no sabía que José Luis Higuera ya había instruido al abogado de Chivas a negociar el contrato de finiquito con el agente de Almeyda, cosa que le rebasó de su cargo.



"Me enteré a los dos días, estaban arreglando un tema que seguramente ya venía de tiempo atrás.



"Si ellos, los dos representantes de ambos bandos, están tratando de negociar, eso a mí me rebasa", insistió.



Gabriel se mostró consciente del malestar de Almeyda con el mando directivo desde antes de que él llegara a su cargo en la oficina de Chivas.



"Yo tengo muy claro que para mi el técnico es Matías, pero hay temas financieros y administrativos que me rebasan. En el tema deportivo con Matías hablaba temas de futbol. Yo espero que inicie el torneo y si él no está en la Fecha Uno, yo tampoco estaré", insistió.



"Es cierto que Matías viene desgastado y de pronto con temas personales que rebasan a cualquier director deportivo".



Francisco Gabriel de Anda dejó su faceta de analista de televisión para asumir como director deportivo de Chivas el 9 de marzo, por lo que lleva sólo 86 días en el cargo.