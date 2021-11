"Sí lo conocí, pero nunca hubo acuerdos con él...": Américo

¿Usted, el aspirante puntero, conoció a Sergio Carmona Angulo?

''Sí, definitivamente, sí lo conocí, una persona cordial, amable, y que lamento mucho las circunstancia que cegaron su vida. Lo conocí aproximadamente hace un año como un empresario tamaulipeco, de origen de Reynosa, radicado en Monterrey, y que tenía contratos de constructora con el actual gobierno del estado, ese era mi conocimiento de esta persona''.

¿En qué contexto lo conoció? ¿Se le acercó para pedirle algo en especial?

''El acercamiento fue que había hecho algunos trabajos, algunos contratos con el gobierno del estado, y había pendientes de finiquitos del trabajo que se había hecho a través de estos conductos. Yo le dije que no era el conducto para poder hacer una situación de esa naturaleza. No hubo mayor circunstancia; ese fue el motivo del acercamiento''.

-Es decir, lo buscó para que usted intermediara con el gobierno del estado para que le pagaran lo que le debían.

"Prácticamente".

- Hay otro señalamiento sobre si usted utilizó vehículo, aeronaves. ¿Usted utilizó aeronaves? ¿Carmona Angulo intentó hacer otro acercamiento con usted dando presentes?

''Que bueno que me preguntas eso. En ese sentido han vuelto a retomar una fotografía, y que sí es mía, la reconozco, en el aeropuerto de Tampico, pero eso fue en 2019 cuando acudió en ese entonces la licenciada Yeidckol Polevnsky a unas actividades de partido y que llegó en avión a Tampico, yo me desplacé de Ciudad Victoria a acompañarla a esa reunión, y tenía otra actividad en Matamoros. Ella en su momento por cuestiones de seguridad no quería desplazarse en carretera y entonces nos fuimos en el avión. Yo no sé si es un avión propiedad de quien, o si es un taxi, o es una situación que se haya rentada para hacer estas movilizaciones, y que en ocasiones, en ese momento, accedí a acompañar a la licenciada en el trayecto de Tampico a Matamoros para cumplir con una situación de tipo partidista, y después ella de ahí voló creo que a Monterrey o la Ciudad de México y ya nosotros nos regresamos por carretera. Esa es la foto que están teniendo los medios en este momento''.

- ¿A Sergio Carmona Angulo lo vio una vez? ¿Él le dijo si ya lo habían pagado lo que le debían?

''Nunca insistió en ese tema, desde la primera vez que me disculpé y le dije: mira yo no soy el conducto para una situación de esta naturaleza. Después hemos tenido y él estuvo presente en reuniones de tipo empresarial, de cámara, en donde hemos andando en el estado y hemos tenido varias reuniones en este sentido. La circunstancia en nuestro quehacer político como senador, es estar recogiendo el sentir, las oportunidades que puede haber en nuestro estado para un futuro para mejorar las condiciones económicas, de bienestar y de seguridad en nuestra entidad, y en algunas de estas reuniones él estuvo presente''.