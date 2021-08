Si lo acusan y es inocente que no huya: López Obrador a Ricardo Anaya

"Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos".

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene nada que ver con la presunta investigación que acusa Ricardo Anaya Cortés y si el panista es inocente como presumen que no huya ni se ampare.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo dijo que si la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; "que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad".

Esta mañana por medio de un video el excandiato presidencial del PAN acusó al presidente López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel y adelantó que le van a iniciar un proceso judicial por las declaraciones en su contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido e investigado por corrupción.

"López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", dijo

El político panista señaló que decidió "estar fuera una temporada breve" para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente López Obrador rechazó la supuesta persecución de la cual lo acusa Anaya.

"No es mi fuerte la venganza", dijo.

AMLO me quiere fregar a la mala y me quiere encarcelar, dice Ricardo Anaya