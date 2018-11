Si legalizan mariguana, se necesitarían ´clubes´

Hay cosas que están bien, y otras que están mal, porque no puedes ir fumando mariguana en la calle o en una plaza pública. Yo estaría a favor de que se crearán como en California (EU) los llamados clubes para personas consumidoras... Allá hay hasta cafeterías en donde puedes ir a fumar el producto . Félix Licona, noveno regidor altamirense

Altamira, Tam.- En caso de aprobarse la ley para consumo y producción de mariguana sería indispensable la creación de sitios en donde puedan ser consumidos, dijo el regidor Félix Licona Espinosa, quien señala que se deberían de crear clubes especiales.

Dijo que es una buena ley que se pretende impulsar, pues evitaría muchos delitos violentos en el país, pero dejó en claro que el consumirla en sitios públicos como plazas no es lo más viable.

Puso por ejemplo que quien toma bebidas alcohólicas en la vía pública está infringiendo el Bando de Policía y Buen Gobierno y por dicha acción, amerita castigo carcelario y una multa.

"Hay cosas que están bien, y otras que están mal, porque no puedes ir fumando mariguana en la calle o en una plaza pública. Yo estaría a favor de que se crearán como en California (EU) los llamados clubes para personas consumidoras... Allá hay hasta cafeterías en donde puedes ir a fumar el producto".

Y es que señala que hay personas que no tolerarían el olor a la cannabis, por ello la propuesta que se prohíba el consumo en espacios públicos concurridos. "De esta forma le das el lugar al consumidor, no lo abres a que pueda afectar a alguna persona que no desee consumir la mariguana, yo voy más a que se permitan los espacios".

Precisó Licona Espinosa, que la propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero, es buena, sin embargo deben detallarse bien, a fin de que no haya molestias entre la población no consumidora.