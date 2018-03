Sí le reclamaría: ‘Sinha’ a Osorio

Antonio Naelson “Sinha” no se guardó nada en el Foro CANCHA Rusia 2018 y asegura que no le gustan las rotaciones de Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana.

El seleccionado mundialista por México en Alemania 2006 comentó que si a él le hubiera tocado vivir las rotaciones y hubiera ido a la banca por alguien que estuviera en mejor nivel, sí cuestionaría al estratega colombiano.

“Conociéndome, sí le reclamaría, respetaría su decisión pero sí le reclamaría”, aseveró “Sinha”.

“Lo que no me gusta es, lo que a nadie le gusta, las rotaciones, se me hace poco tiempo para hacer muchas rotaciones; me gusta que es un tipo estudioso, esa parte se le reconoce y se le respeta”.

Quien fuera mediocampista del Toluca comentó que el Tri tiene talento de sobra para dar el paso importante en un Mundial.

“Es la idea que todos esperamos, por la calidad que hay, la mezcla que hay tanto de experiencia como de jóvenes, se debe tener un mejor funcionamiento, al final de cuentas son decisiones muy respetables”, apuntó.

“Soy de la idea que México es fundamentalmente apto para ganarle a Alemania y a quien sea, siempre y cuando haya un convencimiento desde la idea, un convencimiento del jugador de querer más, de sentir que el futbolista mexicano tiene mayor potencial de lo que ha pasado, se tiene una picardía que no todos tienen”.