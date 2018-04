Si le cobran de más, denuncie

Pese a que se realizó la petición de aumento en la tarifa del transporte público, no hay nada todavía y piden denunciar ante las autoridades a quienes aumenten el costo del pasaje.

Autoridades del transporte público se mantienen vigilantes de que no se den abusos y que no se incremente el costo, sin que no esté autorizado.

Anselmo Almaraz Salazar, empresario en el ramo, comentó que las autoridades siguen analizando para hacer el aumento en apego a las necesidades tanto de los concesionarios y de las familias.

“Lo que se trata es que no se vaya hacer un abuso el aumento del pasaje, mientras no esté autorizado por las autoridades, seguirá los 9 pesos, no tenemos aviso de que haya alza de precios”, dijo.

Hasta el momento no se han presentado quejas de rutas que han, elevado los costos, todos se encuentran respetando la tarifa y esperando las indicaciones de las autoridades estatales.

Las autoridades de la delegación del transporte público, también han señalado que no hay información al respecto, por lo que al momento no hay instrucciones de aumentar nada.

En el 2015 se aumentó a un peso la tarifa, por lo que quedó en nueve pesos y es lo que actualmente se paga, ya que no hay aumentos autorizados.